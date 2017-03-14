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Справу Насірова можуть спустити на гальмах, – експерт

20:48, сьогодні 340 Читать новость на русском
Вирок суду може бути пом'якшеним
Вирок суду може бути пом'якшеним / 24 канал

Рішення Апеляційного суду у справі голови ДФС Романа Насірова показало, що ситуація принципово не змінилася. Суди і влада змушені рахуватися з суспільним тиском.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він вважає, що поки критична і досить агресивна реакція громадськості буде зберігатися, у Насірова дуже мало шансів на вирок, який би відповідав його інтересам. Насіров може стати показовою жертвою.

За його словами, тут головні не юридичні обставини – порушував голова ДФС закон чи ні, чи це серйозні чи формальні бюрократичні порушення, які не тягнуть на значне покарання. У цій справі, зауважує експерт, є соціально-політичний контекст – реакція громадськості на Насірова. Хоча, підкреслює експерт, вирок він, швидше за все, отримає. Але, можливо, помірний.

"Насіров ризикує стати показовою жертвою. З урахуванням величезного громадського тиску, скоріше за все, його адвокати і суди будуть змушені діяти дуже обережно і не поспішати з вироком. Тим більше, мова йде про справу Онищенка, а вона сама по собі складна", – каже експерт.

Тому вирок буде, але не скоро. Однак факт громадського тиску на суди дає адвокатам козир звертатися в Європейський суд з прав людини. І там у них шансів більше, – наголошує Фесенко.

Водночас, вважає політолог, якщо раптом громадський тиск буде знижуватися або перемикатися на інші проблеми, то тоді буде спроба спустити цю справу на гальмах або обмежитися м'яким вироком.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Його підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Більш детально про розгляд справи Романа Насірова читайте в матеріалі: Судний день Насірова: чого варто очікувати від української Феміди?

Теги: Україна Політика Роман Насіров Апеляційний суд Києва Затримання Насірова
Джерело: 24 канал
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