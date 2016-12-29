Справу про жорстоке вбивство у Кривому Озері передали до суду

Розслідування справи про жорстоке вбивство у Кривому озері на Миколаївщині завершили, а справу передали до суду.

Затримання дебошира місцевими поліцейськими закінчилося його смертю. Чотирьох поліцейських звинувачують у перевищенні повноважень, що супроводжувалось насильством та спричинило тяжкі наслідки. Троє з них перебувають вдома.

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Вони вийшли під заставу у 120 тисяч гривень кожен. Ще один підозрюваний – Денис Ляхвацький – у слідчому ізоляторі. Йому інкримінують умисне вбивство.

Прокуратура ствердила, що постріли, зроблені з його зброї, стали смертельними для Олександра Цукермана.

Нагадаємо, у ніч проти 24 серпня в селищі Криве Озеро, що на Миколаївщині,поліцейські до смерті забили місцевого жителя.



У висновку судмедекспертизи йдеться, що на тілі чоловіка виявлено чотири вогнепальних поранення, яких завдали в упор, імовірно, з травматичного пістолета.



Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання 6 поліцейських, яких підозрюють у вбивстві.



У листопаді двоє поліцейських, яких підозрюють у вбивстві чоловіка у Кривому Озері на Миколаївщині, заплатили заставу по 120 тисяч гривень кожен і вийшли на волю.