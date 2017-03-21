Справжній бойовик. Міноборони показало, як готують бійців Сил спецоперацій

З'явилося захоплююче відео занять комплексної тактико-спеціальної підготовки бійців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

У відомстві зазначили, що підготовка є широкоплановою – тренування охоплює різні сфери застосування спецпідрозділів.

"В рамках роботи об'єднаної багатонаціональної тренувальної місії України (JMTG-U) за участю інструкторів країн-партнерів здійснюється курсова підготовка підрозділів спеціального призначення", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що черговий етап формування ССПО триватиме до кінця 2017 року. За цей час буде проведена стандартизація і вдосконалення підготовки підрозділів, а також забезпечена повна сумісність з відповідними підрозділами НАТО.

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До слова, у Чорному морі тривають навчання багатонаціонального тактичного з’єднання кораблів.