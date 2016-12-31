Справжня мелодрама: стали відомі причини смерті грецького посла в Бразилії

Поліція з’ясувала, що посла Греції у Бразилії Киріакоса Амірідіса, якого мертвим знайшли в Ріо-де-Жанейро, вбив коханець його дружини.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Зокрема, 31 грудня бразильська поліція повідомила про затримання 29-річного поліцейського, який зізнався у скоєнні злочину. Затриманий виявився коханцем дружини дипломата.

Жінку також взяли під варту через підозру в підбурюванні до вбивства. Окрім того, поліція затримала двоюрідного брата головного підозрюваного, якому закидають співучасть у злочині. Він твердить, що дружина дипломата пропонували близько 23 тисяч євро за вбивство чоловіка.

Двоюрідний брат злочинця теж зізнався у скоєнні злочину після того, як не отримав обіцяних грошей.

Також слідство з’ясувало, що дипломата вбили в його квартирі.

Нагадаємо, обгоріле тіло 59-річного Киріакоса Амірідіса знайшли в автомобілі. Востаннє чоловіка бачили 26 грудня. Його дружина раніше заявила про його зникнення.