Справжня збройна драма розгорнулась у львівському кафе

Напередодні в одному із кафе у центрі Львова раніше судимий погрожував відвідувачам пістолетом, а потім хотів покінчити життя самогубством.

Про це повідомляє патрульна поліція Львова на своїй сторінці у Facebook.

При вході до закладу інспекторів, які прибули на місце події, зустріли два очевидці, які повідомили, що в кафе є чоловік, який одягнувши балаклаву почав до них зачіпатися та погрожувати предметом схожим на пістолет. Згодом він здійснив неприцільний постріл з нього. Свідки вказали, що у чоловіка на зап'ясті лівої руки зроблене татуювання у вигляді слів. Патрульні зайшли до закладу та помітили чоловіка, який намагався вийти. В нього на руці було татуювання також він тримав балаклаву тому патрульні попросили чоловіка викласти все що він має при собі. У нього виявили ніж в чохлі, який поклали у рюкзак і відклали у бік, пістолета не було. Чоловік поводився спокійно, запевнив, що заборонених предметів при собі не має. Він пред'явив паспорт та заперечив свою причетність до вищезгаданої події,

– розповіли правоохоронці.

Щоправда згодом зловмисник вихопив ніж та приставив собі до зап’ястя, а потім горла.

Він почав кричати, що знову не сяде до тюрми та краще здійснить самогубство. Один із патрульних почав говорити з чоловіком та відмовляти його від цього, водночас його напарник підійшов ззаду, відвів руку від горла чоловіка та вибив ніж. Його затримали та застосували кайданки. Під час затримання з одягу затриманого вилетів патрон,

– додали у пресс–службі поліції.

Крім того, неподалік місця інциденту правоохоронці знайшли пістолет.

Зауважимо, що на місці події працювали слідчо–оперативну група та експерта–криміналіст.

Також, патрульні з'ясували, що 26-річний чоловік, якого доправили до Галицького відділу поліції, відбував 4–річне покарання за крадіжку та хуліганство зі застосуванням зброї, проте вийшов достроково.

Попередня кваліфікація вчиненого правопорушення – хуліганство, вчинене із застосуванням холодної чи вогнепальної зброї за ч.4 ст.296 ККУ. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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