Спроба вловити кон’юктурно момент і бізнес, – Посол України в США про скандальну статтю Пінчука

Стаття українського олігарха Віктора Пінчука для американського видання The Wall Street Journal викликала чималу хвилю обурення.

Відреагував на неї і Посол України в США. Валерій Чалий

Спроба вловити кон’юктурно момент і бізнес – as usual. Вважаю, що це той випадок, коли "Акела промахнувся",

– зазначив Валерій Чалий.

Однак він зауважив, що така стаття підіграє російській інформаційній атаці проти України. І висловив сподівання, що хоч в 2017 році український бізнес працюватиме на розвиток України, а не на допомогу ворогам.

"Я взагалі б хотів побачити в американських ЗМІ думку наших хлопців з передової, або, принаймні, тих, хто там побував", – написав дипломат.

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Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій пропонує Україні зробити вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру. Зокрема, відмовитися від членства в ЄС та від Криму.