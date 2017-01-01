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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Спроба вловити кон’юктурно момент і бізнес, – Посол України в США про скандальну статтю Пінчука

21:12, сьогодні 1284 Читать новость на русском
Валерій Чалий
Валерій Чалий / Ukrainian crisis media center

Стаття українського олігарха Віктора Пінчука для американського видання The Wall Street Journal викликала чималу хвилю обурення.

Відреагував на неї і Посол України в США. Валерій Чалий

Спроба вловити кон’юктурно момент і бізнес – as usual. Вважаю, що це той випадок, коли "Акела промахнувся",
– зазначив Валерій Чалий.

Однак він зауважив, що така стаття підіграє російській інформаційній атаці проти України. І висловив сподівання, що хоч в 2017 році український бізнес працюватиме на розвиток України, а не на допомогу ворогам.

"Я взагалі б хотів побачити в американських ЗМІ думку наших хлопців з передової, або, принаймні, тих, хто там побував", – написав дипломат.

Читайте також: Олігарх-тварина, – Ярош різко відреагував на скандальну статтю Пінчука

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій пропонує Україні зробити вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру. Зокрема, відмовитися від членства в ЄС та від Криму.

Теги: Україна Політика США
Джерело: 24 Канал
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