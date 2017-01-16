Спроби творити "культ Бандери" за канонами "культу Леніна" є шкідливими, – Вятрович

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович переконаний, що в Україні не слід підміняти поняття "декомунізація" на "бандеризацію", як це багато хто представляє.

Про це історик написав у своєму Facebook.

Спроби творити "культ Бандери" за канонами "культу Леніна" є шкідливими як для розуміння його місці і ролі в нашій історії, так і для адекватного вшанування. Але ще більш шкідливими є спроби вигадувати цей культ і представляти декомунізацію як "бандеризацію",

– зазначив Володимир В’ятрович.

Історик наводить дані, що за 2015-2016 роки в Україні в рамках декомунізації було знесено 1320 пам’ятників Леніну, однак з’явилося лише чотири. Також за цей час лише 34 вулиці були названі іменем Степана Бандери (у Закарпатській, Полтавській, Сумській областях та місті Києві по 1; в Київській області – 2; в Івано-Франківській та Миколаївській по 3, в Хмельницкій – 4, в Черкаській – 8 і в Чернівецькій – 10), в той час як перейменовано 51493 об'єкти топоніміки (вулиці, площі, сквери тощо).

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