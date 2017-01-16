  • укр
  • рус
11:31
16 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 10:00: Візит Джо Байдена. Авіакатастрофа у Киргизстані
Випуск новин
10:54, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Спроби творити "культ Бандери" за канонами "культу Леніна" є шкідливими, – Вятрович

11:31, сьогодні 0
Пам'ятник Бандері у Львові
Пам'ятник Бандері у Львові / Depo.Львів

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович переконаний, що в Україні не слід підміняти поняття "декомунізація" на "бандеризацію", як це багато хто представляє.

Про це історик написав у своєму Facebook.

Спроби творити "культ Бандери" за канонами "культу Леніна" є шкідливими як для розуміння його місці і ролі в нашій історії, так і для адекватного вшанування. Але ще більш шкідливими є спроби вигадувати цей культ і представляти декомунізацію як "бандеризацію",
– зазначив Володимир В’ятрович.

Історик наводить дані, що за 2015-2016 роки в Україні в рамках декомунізації було знесено 1320 пам’ятників Леніну, однак з’явилося лише чотири. Також за цей час лише 34 вулиці були названі іменем Степана Бандери (у Закарпатській, Полтавській, Сумській областях та місті Києві по 1; в Київській області – 2; в Івано-Франківській та Миколаївській по 3, в Хмельницкій – 4, в Черкаській – 8 і в Чернівецькій – 10), в той час як перейменовано 51493 об'єкти топоніміки (вулиці, площі, сквери тощо).

Читайте також: 2016 – рік декомунізації: Горішні Плавні, Кропивницький та Дніпро

Теги: Україна Політика Історія Степан Бандера Ленін декомунізація
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Гендиректор ТОВ СП
сьогодні, 11:03 Гендиректор ТОВ СП "НІБУЛОН" Олексій Вадатурський: Я втомився від непрофесіоналів у владі
323
Спрос без границ: ТОП-8 самых неожиданных закупок украинских госучреждений
сьогодні, 10:01 Спрос без границ: ТОП-8 самых неожиданных закупок украинских госучреждений
Ваші гроші в Інтернеті 3938
Як закрити ФОП прямо з дому: проста покрокова інструкція
сьогодні, 08:25 Як закрити ФОП прямо з дому: проста покрокова інструкція
Все про роботу 1379
Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу
сьогодні, 08:02 Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу
2056
Промышленность
15 січня, 23:40 Промышленность "ДНР": чего ожидать?
Олексій Нікольський 1 4124
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
У Києві побили журналіста
 26 липня 2016 , 15:18 1
Безчинства фанатів у Одесі: летіли петарди та каміння у натовп
8 грудня 2016 , 23:41
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук