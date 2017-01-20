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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Спрогнозували, хто замінить Трампа у випадку його вбивства на інавгурації

05:09, сьогодні 64 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Журналісти написали сценарій про наслідки вбивства новообраного Президента США дональда Трампа під час інавгурації.

Ролик змонтували на телеканалі CNN.

За легендою сценарію замах здійснили на Трампа, віце-президента США та керівництво конгресу.

Журналісти показали, що судячи із законодавства США управляти країною у такому випадку мав би спікер палати представників. У випадку, якщо він також буде недієздатним, то роль керманича держави перейде до голови Сенату і держсекретаря, а потім міністрам.

Журналісти відзначили, що під час інавгурації Трампа повноваження вже складуть міністри чинного президента Барака Обами. Також свої повноваження складе і чинний держсекретар Джон Керрі, в той час як його ймовірного наступника Рекса Тіллерсона наразі не затвердив сенат.

Тимчасово обов’язки держсекретаря виконуватиме представник адміністрації Обами заступник держсекретаря з політичних питань Том Шеннон.

Також видання зазначило, що на випадок непередбачуваних обставин в США обирають "чергового наступника". Ним стає один з міністрів, якого посилено охороняють подалі від місця інавгурації.

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Теги: Дональд Трамп США
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