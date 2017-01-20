Спрогнозували, хто замінить Трампа у випадку його вбивства на інавгурації

Журналісти написали сценарій про наслідки вбивства новообраного Президента США дональда Трампа під час інавгурації.

Ролик змонтували на телеканалі CNN.

За легендою сценарію замах здійснили на Трампа, віце-президента США та керівництво конгресу.

Журналісти показали, що судячи із законодавства США управляти країною у такому випадку мав би спікер палати представників. У випадку, якщо він також буде недієздатним, то роль керманича держави перейде до голови Сенату і держсекретаря, а потім міністрам.

Журналісти відзначили, що під час інавгурації Трампа повноваження вже складуть міністри чинного президента Барака Обами. Також свої повноваження складе і чинний держсекретар Джон Керрі, в той час як його ймовірного наступника Рекса Тіллерсона наразі не затвердив сенат.

Тимчасово обов’язки держсекретаря виконуватиме представник адміністрації Обами заступник держсекретаря з політичних питань Том Шеннон.

Також видання зазначило, що на випадок непередбачуваних обставин в США обирають "чергового наступника". Ним стає один з міністрів, якого посилено охороняють подалі від місця інавгурації.

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