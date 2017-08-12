СРСР проводив Другу світову війну у власних інтересах, – Ващиковський

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Радянський Союз зіграв неабияку роль у тому, аби Друга світова війна почалася.
Про це заявив голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, пертедає ресурс "РИА Новости".
"Я б насамперед скорегував цей історичний наратив, тому що не можна починати історію польсько-радянських, польсько-російських взаємин з 1945 року, з моменту звільнення Польщі від німецької окупації", – підкреслив польський міністр.
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Водночас він зауважив, що СРСР "дуже сильно посприяв початку Другої світової війни", оскільки "разом з Німеччиною напав на Польщу".
На його думку, ведучи війну з німцями, Радянський союз "проводив її у власних інтересах, тому що на той момент вже кілька років сам був жертвою німецької агресії".