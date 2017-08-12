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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

СРСР проводив Другу світову війну у власних інтересах, – Ващиковський

01:15, сьогодні 206 Читать новость на русском
Вітольд Ващиковський
Вітольд Ващиковський / Getty Images

Радянський Союз зіграв неабияку роль у тому, аби Друга світова війна почалася.

Про це заявив голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, пертедає ресурс "РИА Новости".

"Я б насамперед скорегував цей історичний наратив, тому що не можна починати історію польсько-радянських, польсько-російських взаємин з 1945 року, з моменту звільнення Польщі від німецької окупації", – підкреслив польський міністр.

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Водночас він зауважив, що СРСР "дуже сильно посприяв початку Другої світової війни", оскільки "разом з Німеччиною напав на Польщу".

На його думку, ведучи війну з німцями, Радянський союз "проводив її у власних інтересах, тому що на той момент вже кілька років сам був жертвою німецької агресії".

Теги: Новини політики Історія війна СРСР Польща
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