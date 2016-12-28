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США готують санкції, які сильно вдарять по самому Путіну

19:09, сьогодні 1277 Читать новость на русском
Сенатор США Ліндсі Грем.
Сенатор США Ліндсі Грем. / inosmi.info

Сенатор США анонсував запровадження нових санкцій проти Росії, і глави Кремля Володимира Путіна через втручання у вибори президента Америки.

Про це він повідомив під час свого візиту у Ризі, повідомляє Reuters.

"Ви можете очікувати, що Конгрес розслідує російське втручання в наші вибори і будуть двопартійні санкції, які сильно вдарять по Росії і, особливо, по самому Путіну", – сказав сенатор США.

Він зазначив, що настав час, аби Росія зрозуміла – досить втручатись у політику інших держав.

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До слова, Адміністрація Барка Обами збирається оголосити ряд заходів, які мають покарати Росію за її втручання в вибори президента США у 2016 році.

Теги: Новини Росії Політика Санкції Володимир Путін США Вибори у США
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