США готують значну підтримку для армії України

Збройні сили України в 2017 році отримають значну нелетальну військово-технічну допомогу від США.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив начальник Генштабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко.

"Сполучені Штати – це країна, яка надає нам найбільше допомоги. У цьому році нам запланована поставка техніки для медичної евакуації. Це броньовані "Хаммери", – розповів він.

Муженко також повідомив, що від США будуть поставлені безпілотні літальні апарати, прилади нічного бачення, системи зв'язку.

Буде серйозна допомога американської сторони в питанні створення автоматизованої системи управління військами,

– додав начальник Генштабу.

Українська сторона також розраховує на допомогу партнерів по НАТО в розвитку Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Львівщина).

На порядку денному стоїть, і ми розраховуємо на допомогу наших іноземних партнерів, створення нової ефективної системи медичної евакуації особового складу з поля бою. Для цього ми будемо запрошувати американців і британців,

– розповів головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив, що на сьогодні найефективнішу систему медичної евакуації, включаючи авіацію, мають тільки США.

Муженко додав, що крім того, Україна розраховує на допомогу США в нарощуванні можливостей Сил спеціальних операцій.

Говорячи про прийнятий оборонний бюджет США на 2017 рік, в якому на допомогу Україні передбачено 350 млн дол., Муженко уточнив, що з цих коштів 50 млн дол. буде скеровано на потреби Держприкордонслужби та Нацгвардії України і 300 млн дол. – для ЗСУ.

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Генерал армії пояснив механізм та умови використання цих коштів: цього року українська сторона повинна розробити перелік потреб, які затверджуються і реалізуються через контракти американською стороною.

Поставки відповідних матеріальних засобів, обладнання почнуться в 2018 році. А 2017-й – це рік підготовки до реалізації проектів, проходження всіх процедур,

– розповів Муженко.

Він також зазначив, що Великобританія і Швеція допоможуть в розвитку можливостей українських Військово-морських сил.