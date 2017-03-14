США, Китай чи Україна: найпривабливіші національні бренди світу

У новому щорічному рейтингу національних брендів Nation Brands 2016 у першій трійці без змін, натомість Україна продемонструвала один із найбільших темпів росту, "подорожчавши" одразу на 27%.

У оновленому рейтингу британської компанії Brand Finance, який враховує інвестиційну привабливість країни, імідж, легкість ведення бізнесу, а також туристичну привабливість та доступність послуг, жодних несподіванок – місце у топ-10 займають високорозвинені країни з привабливим іміджем в очах як туристів, так і бізнесменів.

Зокрема, вартість бренду "США" сягає 20,5 трильйона доларів – втричі більше, аніж у найближчого конкурента – Китаю. У десятці також Німеччина, Японія, Великобританія, Франція, Індія, Канада, Італія та Австралія.

Серед сусідів України найвище у рейтингу (17 місце) розташувалась Росія, щоправда, її "вартість" зменшилась на 9%. На ті ж 9% "подешевшала" і Польща, яка залишилась на 20 місці, а от Туреччина втратила аж 29% вартості.

Україна у рейтингу – лише на 59 місці, щоправда, наша країна потрапила до топ-5 країн, які найбільше зросли в ціні – аж на 27%.

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