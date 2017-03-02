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США можуть розпочати війну проти КНДР, – ЗМІ

11:15, сьогодні 545 Читать новость на русском
США можуть вдарити по Північній Кореї
США можуть вдарити по Північній Кореї / Getty Images

Білий дім розглядає нові варіанти стратегії Вашингтона щодо Північної Кореї, серед яких є варіанти із застосуванням військової сили або зміна режиму в КНДР.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, близько двох тижнів тому заступник радника президента США з національної безпеки Кетлін МакФарленд провела зустріч зі співробітниками різних урядових служб і попросила їх надати свої пропозиції та ідеї щодо можливих дій США щодо КНДР.

Відтак у Білому домі готові розглядати навіть варіанти, які "далекі від політичного мейнстріму", починаючи від визнання Північної Кореї як ядерної держави до військових дій проти Пхеньяна. Свої пропозиції заступнику радника з національної безпеки чиновники адміністрації представили 28 лютого.

Джерела видання розповіли, що військові аспекти стратегії проти Північної Кореї обговорювалися також під час нещодавніх переговорів нової адміністрації США з Японією і Південною Кореєю. Зокрема, під час переговорів з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, який відвідав США з дводенним візитом, американські офіційні особи кілька разів згадували, що "розглядаються всі варіанти" дій щодо Північної Кореї.

Читайте також: Для вбивства Кім Чен Ина США створять спецзагін з Південною Кореєю, – ЗМІ

Видання наголошує, що найбільше занепокоєння Вашингтона і його союзників у Тихоокеанському регіоні викликає заява Пхеньяна про готовність до випробувань своєї першої міжконтинентальної балістичної ракети.

Теги: США Політика війна КНДР
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