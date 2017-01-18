США не можуть довіряти Росії, – кандидат на посаду постпреда Штатів в ООН

Сполучені Штати Америки не можуть довіряти Росії і повинні побачити "позитивні дії" зі сторони РФ, перш ніж послабити санкції.
Про це заявила кандидат на посаду постпреда США в ООН Ніккі Хейлі, повідомляє Reuters.
Росія намагається показати свою силу. Це те, що вони роблять. І я думаю, що ми повинні бути обережними. Я не думаю, що ми можемо їм довіряти,
– сказала вона.
Крім того, Хейлі прокоментувала санкції проти Росії, зазначивши, що на цей момент США не планують послаблювати їх.
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"Я вважаю, що Росія повинна зробити позитивні дії, перш ніж ми приймемо будь-яке рішення щодо санкцій відносно Росії", – додала вона.
До слова, раніше представник США в ООН Саманта Пауер заявила, що дії Російської Федерації загрожують міжнародному порядку.
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