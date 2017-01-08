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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

США обіцяють збільшити масштаб військових навчань в Європі

20:41, сьогодні 135 Читать новость на русском
Військові США
Військові США / dt

Масштаб і складність військових навчань в Європі будуть збільшені для стримування агресії з боку Росії.

Про це заявив заступник глави Європейського командування Збройних сил США генерал-лейтенант Тім Рей, пише Reuters.

Це частина наших зусиль щодо стримування агресії з боку Росії, щодо забезпечення територіальної цілісності наших союзників і підтримки свободи, процвітання і миру в Європі,
– зазначив Рей.

Він наголосив, що близько 70 тисяч військовослужбовців США, які перебувають в Європі, швидко адаптуються до зміни стратегічної обстановки, маючи на увазі військові операції Росії в Україні, міграційні потоки із Сирії та зростання ісламістського радикалізму.

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Військові США і НАТО намагаються підвищити свої здібності до швидкої реакції на загрози, що виникають за допомогою попереднього розміщення запасів і обладнання по всій Європі, в той час як відбувається модернізація аеродромів, полігонів та інших об'єктів інфраструктури після років занедбання.

Теги: Україна США Євросоюз
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