США остаточно виходять із Паризької кліматичної угоди: офіційна заява Трампа

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Президент США Дональд Трамп офіційно заявив про вихід Сполучених Штатів з глобальної кліматичної угоди, спрямованої на зменшення парникових викидів та забруднення атмосфери задля протистояння наслідкам глобального потепління.
Про це Трамп заявив під час спеціального виступу в Рожевому саду на території Білого дому, повідомляє "Укрінформ".
"Отже, ми виходимо. Паризька угода є дуже несправедливою, на найвищому рівні, для Сполучених Штатів", – наголосив президент США.
Читайте також: Вихід США з Паризької кліматичної угоди матиме серйозні міжнародні наслідки, – Washington Post
Трамп водночас додав, що американська сторона паралельно розпочне переговори про поновлення членства в Паризькій чи абсолютно новій угоді на умовах, "які є справедливими для Сполучених Штатів".
Президент США пояснив, що таким чином він хоче виконати свої зобов'язання, щоб захистити інтереси Америки та її громадян.