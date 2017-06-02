01:10
2 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конфлікт Путіна й голуба. Навальний і Медвєдєв на PornHub
Вєсті Кремля
22:43, 1 червня
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, 1 червня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Громадські контролери для НАБУ. Блокування російських сайтів
Випуск новин
00:51, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США остаточно виходять із Паризької кліматичної угоди: офіційна заява Трампа

23:36, 1 червня 342 Читать новость на русском
Трамп офіційно оголосив про вихід США із Паризької кліматичної угоди
Трамп офіційно оголосив про вихід США із Паризької кліматичної угоди / Getty Images

Президент США Дональд Трамп офіційно заявив про вихід Сполучених Штатів з глобальної кліматичної угоди, спрямованої на зменшення парникових викидів та забруднення атмосфери задля протистояння наслідкам глобального потепління.

Про це Трамп заявив під час спеціального виступу в Рожевому саду на території Білого дому, повідомляє "Укрінформ".

"Отже, ми виходимо. Паризька угода є дуже несправедливою, на найвищому рівні, для Сполучених Штатів", – наголосив президент США.

Читайте також: Вихід США з Паризької кліматичної угоди матиме серйозні міжнародні наслідки, – Washington Post

Трамп водночас додав, що американська сторона паралельно розпочне переговори про поновлення членства в Паризькій чи абсолютно новій угоді на умовах, "які є справедливими для Сполучених Штатів".

Президент США пояснив, що таким чином він хоче виконати свої зобов'язання, щоб захистити інтереси Америки та її громадян.

Теги: Дональд Трамп Політика США клімат екологія
Новини за 1 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Куди піти на День Києва-2017: дата і програма заходів
 22 травня , 19:02
Портников оприлюднив цікаву деталь у затриманні Жадана в Білорусі
12 лютого , 00:13
У Луценка знають, чому Інтерпол відмовляється шукати втікачів режиму Януковича
 3 травня , 22:51
Російські журналісти після каналу "регіонала" працюватимуть на Януковича, – експерт
 12 січня , 19:04 9
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук