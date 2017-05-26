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США переглядають санкції проти Росії через агресію щодо України

08:44, сьогодні 273 Читать новость на русском
Чи знімуть санкції з Росії?
Чи знімуть санкції з Росії? / Фото з відкритих джерел

Команда Президента США Дональда Трампа переглядає санкції, запроваджені адміністрацією Барака Обами щодо Росії, проте жодних позицій щодо їхнього майбутнього наразі немає.

Про це розповів керівник Економічної ради Білого дому Гері Кон, повідомляє "Радіо Свобода".

Він додав, що коли у Трампа на саміті НАТО запитали, чи має він намір продовжувати санкції щодо Росії, то він сказав, що ще не вирішив.

Я думаю, що президент розглядає це (санкції щодо Росії через агресію в Україні, – 24). Зараз у нас немає позиції,
– сказав Кон.

Читайте також: Чому санкції проти Росії не посилюватимуть: думка експерта

Теги: Політика США Санкції Новини Росії
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