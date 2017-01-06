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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

США перекинули у Східну Європу понад 2 тисячі танків

17:57, сьогодні 1194 Читать новость на русском

До Німеччини прибуло судно з американськими танками в рамках розміщення у Східній Європі 3-ої бронетанкової бригадної бойової групи 4-ої піхотної дивізії США.

Фотографії розвантаження військової техніки у місті Бремерхафен у Німеччині опублікувало агентство ЕРА.

Транспортне судно "Resolve" з 2500 танками на борту пришвартувалося у порту 4 січня. Також до німецького міста направляються ще судна "Freedom" та "Endurance", які мають досягти берегів Німеччини не пізніше 8 січня.

Звідти танки США завантажать у залізничні вагони і відправлять до місця призначення через територію Німеччини і Польщі.

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Нагадаємо, розширення військового контингенту у Східній Європі стало відповіддю на занепокоєння європейських країн-членів НАТО на агресивний курс Росії.

Теги: Фотоновини США Зброя НАТО Польща
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