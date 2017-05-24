США підставили Великобританію, зливши ім'я манчестерського терориста, – The Guardian

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Зі США стався черговий витік інформації. Великобританія звинувачує американських чиновників у тому, що вони поширили інформацію про особу манчестерського терориста-смертника ще до того, як про нього офіційно заговорила британська поліція,
Як пише The Guardian, ім'я Салмана Абеді, винуватця трагедії у Манчестері, було названо в репортажах ЗМІ зі Штатів, які вказували в якості джерел "американських чиновників", хоча їхні британські колеги до останнього тримали язик за зубами.
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Це розголошення інформації відновило побоювання щодо ще одного витоку інформації з адміністрації Дональда Трампа: два тижні тому американський президент розповів секретну інформацію, отриману, очевидно, від Ізраїлю для глави МЗС Росії під час зустрічі в Білому домі. Критики попереджають, що, можливо, через ці обставини союзники США надалі будуть стриманіші у наданні розвідувальних даних,
– йдеться в статті.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".
Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. Українців серед жертв немає.