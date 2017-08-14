США планують обмежити пересування російських дипломатів, – росЗМІ

Російське видання "Известия" повідомляє, що у США планують змінити правила переміщення російських дипломатів територією країни.

Про це видання пише з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах.

Співрозмовник уточнив, що зараз у США для російських дипломатів діє обмеження на переміщення 25 миль. Його ввели за президентства Барака Обами.

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Воно стосується дипломатів молодшої і середньої ланки. Працівники російських дипмісій зобов'язані повідомляти Держдеп за три робочих дні, що вони планують від'їхати на відстань понад 25 миль. Для радників і дипломатів вищої ланки ця норма не діє,

– пояснило обізнане джерело.

За його словами, тепер адміністрація Дональда Трампа хоче скоротити 25 миль до 10 чи 15 і всі російські дипломати незалежно від рангу будуть змушені повідомляти про своє переміщення.

На думку співрозмовників газети, "це один з можливих кроків, які зараз розглядаються в Вашингтоні".

Остаточне рішення має бути оголошене до 1 вересня.

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Як повідомив співрозмовник, у США також обговорюють ймовірність видворення однієї з груп російських дипломатів.

Нагадаємо, дипломатична напруга між Росією та США зросла після того, як президент США Дональд Трамп підписав законопроект про посилення та розширення антиросійських санкцій. У Росії вимагають скоротити кількість американських дипломатів на території федерації до 455 осіб, Вашингтон пообіцяв також вжити заходи у відповідь.