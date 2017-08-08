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США планують завдати удару по Філіппінах, – ЗМІ

04:50, сьогодні 561
Ударний безпілотник армії США
Ударний безпілотник армії США / Соцмережі

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки розробляє план, який би дозволив американським військовим завдати авіаудару по бойовикам "Ісламської держави" на Філіппінах.

Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на представників Пентагону.

Зазначається, що уже сьогодні, 8 серпня, може бути оголошено про вищезазначений план у рамках колективної самооборони.

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Цілком імовірно, що для атаки використовуватимуться бойові дрони.

Ресурс підкреслює, такі дії з боку американського оборонного відомства пояснюються загрозою, яку являє собою ІД для союзників США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Крім того, до операції буде залучено і філіппінські збройні сили, які воюватимуть з бойовиками на землі.

Як наголошує речник Пентагону Джефф Девіс, США активно співпрацюють з філіппінськими колегами щодо протидії екстремістам.

Також видання додає, що 7 серпня державний секретар США Рекс Тіллерсон, який прибув до Маніли на зустріч представників країн АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії – "24"), зауважив, що Вашингтон активно ділиться з філіппінськими владою розвідувальною інформацією та надав їм кілька легких літаків для повітряної розвідки.

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За його словами, При цьому Тіллерсон підкреслив, немає жодних протиріч у тому, що США допомагають Манілі, незважаючи на факти порушення місцевою владою прав людини.

Так, правозахисні організації Amnesty International і Human Rights Watch звинувачували нинішнього президента Філіппін Родріго Дутерте в тому, що він, будучи мером міста Давао, не завадив понад 1400 позасудовим стратам. Звинувачувала Дутерте і ООН.

Чинний філіппінський лідер своєю чергою причетність до цих подій відкидав, однак наголошував, що не бачить у вбивствах злочинців нічого поганого, та зізнався у вбивствах кількох злочинців.

Нагадаємо, на початку квітня США вдарили по бойовиках "Ісламської держави" в Афганістані за допомогою однієї з найпотужніших неядерних бомб, яку ще називають "матір’ю всіх бомб".

Теги: Тероризм США Новини політики Ісламська держава Філіппіни
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