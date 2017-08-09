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США посилюють санкції проти Венесуели: під обмеження потрапив брат Чавеса

21:58, сьогодні 46 Читать новость на русском
США запровадили нові санкції проти Венесуели
США запровадили нові санкції проти Венесуели / Фото із відкритих джерел

США включили в санкційний список вісьмох творців так званої Конституційної асамблеї Венесуели.

Таким чином Вашингтон розширив санкційний список проти Венесуели і запровадив обмеження щодо восьми колишніх і теперішніх венесуельських чиновників, інформує агентство AP.

В тому числі санкції були введені проти брата колишнього президента країни Уго Чавеса – Адана Чавеса.

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США звинувачують цих людей в підтримці так званої Конституційної асамблеї, яку уповноважили вносити зміни до Конституції. Раніше у США визнали незаконним проведення виборів в Установчі збори, секретарем якого був призначений Адан Чавес.

Президент Ніколас Мадуро привів до присяги ці незаконні Установчі збори для того, щоб продовжувати зміцнювати диктатуру і "закручувати гайки" в країні,
– йдеться в заяві міністра фінансів США Стівена Мнучіна.

У Вашингтоні вважають неприйнятною неповагу режиму до волі венесуельського народу

Нагадаємо, напередодні президент Венесуели Ніколас Мадуро скликав Національні установчі збори, на яких і видали декрет, що оголошує цей орган найвищим серед усіх інших урядових інституцій країни. Раніше США ввели санкції проти самого Мадуро.

Теги: Венесуела США Санкції Новини політики
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