США посилюють санкції проти Венесуели: під обмеження потрапив брат Чавеса

США включили в санкційний список вісьмох творців так званої Конституційної асамблеї Венесуели.

Таким чином Вашингтон розширив санкційний список проти Венесуели і запровадив обмеження щодо восьми колишніх і теперішніх венесуельських чиновників, інформує агентство AP.

BREAKING: US imposes sanctions on 8 more people, including late leader Hugo Chavez's brother, over Venezuela crisis. https://t.co/pPMpDvbH6u — The Associated Press (@AP) 9 серпня 2017 р.

В тому числі санкції були введені проти брата колишнього президента країни Уго Чавеса – Адана Чавеса.

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США звинувачують цих людей в підтримці так званої Конституційної асамблеї, яку уповноважили вносити зміни до Конституції. Раніше у США визнали незаконним проведення виборів в Установчі збори, секретарем якого був призначений Адан Чавес.

Президент Ніколас Мадуро привів до присяги ці незаконні Установчі збори для того, щоб продовжувати зміцнювати диктатуру і "закручувати гайки" в країні,

– йдеться в заяві міністра фінансів США Стівена Мнучіна.

У Вашингтоні вважають неприйнятною неповагу режиму до волі венесуельського народу

Нагадаємо, напередодні президент Венесуели Ніколас Мадуро скликав Національні установчі збори, на яких і видали декрет, що оголошує цей орган найвищим серед усіх інших урядових інституцій країни. Раніше США ввели санкції проти самого Мадуро.