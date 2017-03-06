США прокоментували суд над Насіровим

Сполучені Штати Америки вітають бажання українців прозорого суду.

Про це у Twitter написало американське посольство.

В цей час у Солом'янському районному суді Києва проходить суд над обранням запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Романові Насірову.

Дії українського громадянського суспільства, що закликає до ефективного і прозорого судового процесу, надихають,

– мовиться у повідомленні.

Inspiring to see Ukrainian civil society in action calling for effective and transparent judicial process. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 березня 2017 р.

У посольстві США також наголошують на створенні антикорупційного суду.

"Необхідність створення незалежного антикорупційного суду очевидна і стає дедалі актуальнішою", – заявляють у посольстві.

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The need to establish independent anti-corruption #court is clear and growing more urgent.@nab_ukr — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 березня 2017 р.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".



Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.