США промовисто засвідчили свою незламність в "кримському питанні"

У третю річницю з початку анексії Росією українського Криму США зробили важливу заяву.

У Twitter посольства США в Україні з'явилось запевнення про те, що офіційний Вашингтон, як і раніше підтримує суверенність України.

Сьогодні ми, як і раньше, незламні у нашій підтримці єдиної і суверенної України. #КримЦеУкраїна pic.twitter.com/YfhHgImght — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 27 лютого 2017 р.

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Вкінці лютого 2014-го у Криму почали з’являтись так звані "зелені чоловічки", якими були російські військові без розпізнавальних знаків на військовій формі. Вони почали захоплювати українські військові частини та стратегічні об’єкти.



16 березня відбувся референдум під дулами автоматів про нібито приєднання Кримського півострова до складу Росії.