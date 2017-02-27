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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

США промовисто засвідчили свою незламність в "кримському питанні"

20:42, сьогодні 1194 Читать новость на русском
Крим – це Україна
Крим – це Україна / Фото із соцмереж

У третю річницю з початку анексії Росією українського Криму США зробили важливу заяву.

У Twitter посольства США в Україні з'явилось запевнення про те, що офіційний Вашингтон, як і раніше підтримує суверенність України.

Дивіться також: Крим – це Україна: з'явилися фото з Маршу солідарності з кримськотатарським народом

Вкінці лютого 2014-го у Криму почали з’являтись так звані "зелені чоловічки", якими були російські військові без розпізнавальних знаків на військовій формі. Вони почали захоплювати українські військові частини та стратегічні об’єкти.

16 березня відбувся референдум під дулами автоматів про нібито приєднання Кримського півострова до складу Росії.

Теги: Україна Політика Новини Криму Анексія Криму США
Джерело: 24 Канал
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