США у сніговому полоні "Стелли": казкові фото з Instagram

Східним побережжям США пройшов потужний сніговий шторм "Стелла", який зачепив Нью-Йорк, Філадельфію та Бостон.

Жителі США були здивовані таким подарунком природи, адже цьогорічна зима в країні була аномально теплою. На південному сході температура не опускалась нище 20 градусів за Цельсієм.

Шторм вже назвали одним із найсильніших, які були в Країні в березні. Влада відмінила тисячі рейсів та закрили усі школи і аеропорти.

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Однак "Стелла" виявилась не такою сильною, як прогнозували синоптики. Тож жителі, проігнорувавши прохання залишатись в будинках, вийшли на вулиці та почали фотографувати неймовірні зимові пейзажі у містах.