США в ООН звернулися до Росії щодо війни на Донбасі

Сполучені Штати наполягають на необхідності повного виконання Мінських угод та закликають Росію і підтримуваних нею терористів припинити вогонь на Донбасі.

Таку заяву під час засідання Ради Безпеки ООН зробив міністр-радник американської делегації Крістофер Клейн, передає "Укрінформ".

"Ми продовжуємо підтримувати Мінські угоди та їх повну імплементацію як кращий шлях для розв'язання конфлікту в Cхідній України", – наголосив він.

Представник США в ООН також закликав Росію та сепаратистські сили, які вона підтримує, "негайно почати дотримуватись режиму припинення вогню, вивести всю важку зброю й забезпечити повний та безперешкодний доступ спостерігачам ОБСЄ".

Крім того, Клейн засудив дії з боку терористів щодо представників ОБСЄ (погрози та захоплення безпілотного літального апарату СММ).

"Вкрай важливо, щоб ці сили припинили свої напади на цивільну інфраструктуру, в тому числі на станцію фільтрації води в Донецьку", – додав американський представник у ООН.

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