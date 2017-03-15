США виділить Україні додаткові мільйони на реформи

14 березня у Києві відбулося урочисте підписання угоди із США, за якою Україні нададуть 54 мільйонів доларів для впровадження реформ.

Згідно із підписаною угодою передбачено фінансування в 54 мільйони доларів, проте загальна сума технічної допомоги може скласти 123 мільйони доларів. Договір буде спрямований на реформування економіки та розвитку прозорих процесів управління. Про це повідомив "Інтерфакс-Україна".

Українським представником на церемонії був перший віце-прем'єр міністр Степан Кубів, який зазначив, що частина коштів буде зкерована у сферу енергетики та верховенства права.

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Нагадаємо, що співпраця України та США в питаннях технічної допомоги впровадження реформ розпочалася в 1992 році. Наразі Україна отримала понад 4 мільярди доларів.