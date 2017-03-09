США виділять чимало мільйонів на зброю для України

У середу, 8 березня, Палата представників США проголосувала за прийняття законопроекту на 2017 фінансовий рік про витрати на суму 578 млрд дол. для збройних сил, чим затвердила значне збільшення бюджету Пентагону, підтримуваного президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє ABC News.

Документ підтримав 371 член палати представників, проти нього голосували 48.

Оборонний законопроект 2017 передбачає виділення 516 млрд дол. на основні військові потреби, які охоплюють усе – від закупівель бомб і куль до підготовки військ. Майже 62 млрд дол. скеровуються на військові операції, які сьогодні тривають в Афганістані, Іраку та в інших місцях.

Законопроект також передбачає витрати в розмірі 980 млн дол. на підготовку і оснащення іноземних сил для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Також 150 млн дол. буде виділено на поставку в Україну "летальної і нелетальної допомоги, щоб протистояти російській агресії".

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Законопроектом також передбачається і виділення 340 млн дол. на "європейську ініціативу стримування" – іншу програму, яка спрямована на протидію російським загрозам.