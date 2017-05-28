США відправляє в Тихий океан третій авіаносець для стримування КНДР, – ЗМІ

США відправляють третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем "Німіц" у західну частину Тихого океану з метою стримування ракетної і ядерної програм Північної Кореї.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Авіаносець «Німіц» є одним з найбільших у світі бойових кораблів. За даними джерел, "Німіц" приєднається до вже дислокованих у західній частині Тихого океану ударних авіаносців "Карл Вінсон" і "Рональд Рейган".

Це рідкісний випадок, коли Пентагон одночасно направляє три авіаносця в один регіон, відзначається в повідомленні. Зростаюча загроза у зв'язку з розширенням північнокорейських ядерної та ракетної програм є однією з головних проблем забезпечення безпеки для президента США Дональда Трампа.

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Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що КНДР провела запуск снаряда невизначеного походження поблизу західного узбережжя країни. Після цього в напрямку Корейського півострова відправили авіаносець ВМС США класу Німіц "Рональд Рейган".