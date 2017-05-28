00:45
28 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: День Києва. Безвіз з Китаєм
Випуск новин
21:55, 27 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

США відправляє в Тихий океан третій авіаносець для стримування КНДР, – ЗМІ

23:19, 27 травня 352 Читать новость на русском
США відправляє в Тихий океан третій авіаносець
США відправляє в Тихий океан третій авіаносець / fotoklumba.lviv.ua

США відправляють третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем "Німіц" у західну частину Тихого океану з метою стримування ракетної і ядерної програм Північної Кореї.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Авіаносець «Німіц» є одним з найбільших у світі бойових кораблів. За даними джерел, "Німіц" приєднається до вже дислокованих у західній частині Тихого океану ударних авіаносців "Карл Вінсон" і "Рональд Рейган".

Це рідкісний випадок, коли Пентагон одночасно направляє три авіаносця в один регіон, відзначається в повідомленні. Зростаюча загроза у зв'язку з розширенням північнокорейських ядерної та ракетної програм є однією з головних проблем забезпечення безпеки для президента США Дональда Трампа.

Читайте також: Радбез ООН збирається на термінове закрите засідання

Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що КНДР провела запуск снаряда невизначеного походження поблизу західного узбережжя країни. Після цього в напрямку Корейського півострова відправили авіаносець ВМС США класу Німіц "Рональд Рейган".

Теги: КНДР США Пентагон
Джерело: 24 Канал
Новини за 27 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Когда менты волокут ребенка – ну его нах@ен, такую страну
27 травня, 22:30 Когда менты волокут ребенка – ну его [email protected], такую страну
Аркадий Бабченко 3102
Головні новини 28 травня: серйозна аварія на залізниці, помер
27 травня, 22:16 Головні новини 28 травня: серйозна аварія на залізниці, помер "справжній друг України"
1138
Смерть Збігнєва Бжезінськи: що відомий політолог думав про Україну
27 травня, 21:13 Смерть Збігнєва Бжезінськи: що відомий політолог думав про Україну
Андрій Шляхтін 1717
Почему Трампа ждет импичмент?
27 травня, 19:07 Почему Трампа ждет импичмент?
Альфред Кох 3693
Крим ми повернемо. Це означає, що нас не цікавитиме позиція Росії з цього питання
27 травня, 16:11 Крим ми повернемо. Це означає, що нас не цікавитиме позиція Росії з цього питання
Богдан Яременко 3426
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Турчинов розповів, чому Україна не повелась на ультиматуми Росії
 16 грудня 2016 , 14:33 4
Бізнесмена розстріляли з автомата у Дніпрі
 26 січня , 12:24 3
Бойовики "ДНР" вбили українського військового
 9 травня , 14:02
Скільки адвокатів захищає Романа Насірова: вражаюча цифра
 6 березня , 01:04
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук