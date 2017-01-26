США відреагували на російські бомбардувальники біля Японії

Північноамериканське аерокосмічне оборонне командування (НОРАД) підвищило на один ступінь свою боєготовність через провокацію російських ядерних бомбардувальників застарілого зразка Ту-95.

Про це повідомив телеканал Fox News із посиланням одразу на два джерела в Пентагоні.

Пара російських бомбардувальників Ту-95 "Ведмідь", здатних нести ядерні заряди, у вівторок облетіла Японію, що спонукало японські збройні сили підняти перехоплювачі, а Північноамериканське аерокосмічне оборонне командування підвищити свою боєготовність,

– мовиться в повідомленні.

Зокрема, боєготовність була переведена з 5 на 4 ступінь. Це означає, що США забезпечують чергування додаткового екіпажу заправника в готовності дозаправки японських винищувачів.

Провокація сталася незабаром після того, як Пентагон оголосив, що новий міністр оборони Джеймс Меттіс здійснить свій перший закордонний візит до Японії і Південної Кореї на початку наступного місяця,

– зауважується в публікації.

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За словами представників Пентагону, російські бомбардувальники залишалися в міжнародному повітряному просторі. Водночас повідомляється про те, що третій російський Ту-95 злетів з бази у східній частині Росії поблизу Тихого океану, але не облітав Японії. Він здійснював релейний зв'язок між двома іншими бомбардувальниками.

Нагадаємо, 25 січня Японія по тривозі підняла у повітря винищувачі для перехоплення російських бомбардувальників.