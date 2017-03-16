США виклали в мережу понад півсотні засекречених відео з ядерними випробовуваннями

Уряд США розсекретив близько 750 відеозаписів, які закарбували випробування ядерної зброї.

Деякі з них, близько 60 відеороликів, зараз викладені у відкритий доступ, пише The Verge. Всього, за період з 1945 по 1962 рік, США провели понад 200 ядерних випробувань: всі вони записувалися з безлічі ракурсів, і в загальному архіві таких відео налічується до 10 тисяч.

Плівки протягом багатьох років перебували в сховищі і з часом стали розкладатися – тому їх і вирішили оцифрувати.

Ми все зробили як раз вчасно. Ми бачили, що з ними відбувається, плівки були близькі до того, щоб незабаром стати цілком непотрібними

– розповів фізик Грег Спрігс, один з ініціаторів проекту.

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За його словами, оцифровані матеріали дозволять фахівцям краще вивчити наслідки ядерних ударів. Бо сучасних записів немає, а архівні відео випробувань можуть ще бути корисними.