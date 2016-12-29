США ввели нові санкції проти Росії, які торкнуться військових чиновників

Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.

Так, у "чорний список" крім ФСБ і Головного розвідувального управління РФ потрапили три юридичні особи і ще шість людей, зокрема, начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) Ігор Коробов, його заступники Володимир Алексєєв, Сергій Гізун і Ігор Костюков, а також хакери Олексій Белан і Євген Богачов.

Крім того, США висилають з країни 35 російських дипломатів, повідомляє Reuters.

Раніше сенатор Ліндсі Грем анонсував запровадження нових санкцій проти Росії через втручання у вибори президента США.