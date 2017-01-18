США ввели санкції проти проросійського лідера Республіки Сербської

Міністерство фінансів США ввело санкції проти проросійського сепаратиста, лідера Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на повідомлення американського Мінфіну.

Управління з питань контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США внесло сьогодні до списку (санкцій) Мілорада Додіка, президента Республіки Сербської – одного з двох утворень, що входять до складу Боснії і Герцеговини,

– зазначається в поширеному документі.

Таке рішення пояснюється тим, що Додік активно чинив перешкоди Спільній рамковій угоді про мир (Дейтонським угодам) від 1995 року, а також домовленостям на Конференції з виконання Мирної угоди, що відбулася в Лондоні того ж року.

Через перешкоджання Дейтонським угодам Мілорад Додік є серйозною загрозою суверенітету й територіальній цілісності Боснії і Герцеговини,

– заявив з цього приводу в.о. директора OFAC Джон Сміт.

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Він додав, що введення санкцій "підкреслює прихильність США до виконання Дейтонських угод та підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на продовження європейської інтеграції країни".