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США ввели санкції проти проросійського лідера Республіки Сербської

00:51, сьогодні 123 Читать новость на русском
Мілорад Додік з Володимиром Путіним
Мілорад Додік з Володимиром Путіним / Getty Images

Міністерство фінансів США ввело санкції проти проросійського сепаратиста, лідера Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на повідомлення американського Мінфіну.

Управління з питань контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США внесло сьогодні до списку (санкцій) Мілорада Додіка, президента Республіки Сербської – одного з двох утворень, що входять до складу Боснії і Герцеговини,
– зазначається в поширеному документі.

Таке рішення пояснюється тим, що Додік активно чинив перешкоди Спільній рамковій угоді про мир (Дейтонським угодам) від 1995 року, а також домовленостям на Конференції з виконання Мирної угоди, що відбулася в Лондоні того ж року.

Через перешкоджання Дейтонським угодам Мілорад Додік є серйозною загрозою суверенітету й територіальній цілісності Боснії і Герцеговини,
– заявив з цього приводу в.о. директора OFAC Джон Сміт.

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Він додав, що введення санкцій "підкреслює прихильність США до виконання Дейтонських угод та підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на продовження європейської інтеграції країни".

Теги: Політика США Санкції Боснія і Герцеговина Сербія
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