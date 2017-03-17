США запевнили Клімкіна у непохитності санкцій

Сполучені штати Америки запевнили, що Крим і Донбас не стануть предметом торгу і санкції проти Росії збережуться.
За словами речниці МЗС Мар'яни Беци саме такі запевнення під час візиту у США отримав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Інтерфакс.
Ми отримали чіткі запевнення і гарантії американської сторони в тому, що Крим і Донбас не є предметом обміну, не є предметом торгу, а санкції залишаться в силі, поки Крим і Донбас не будуть деокупованими,
– зазначила Беца.
За її словами, представники США заявили, що санкції є важливим інструментом в боротьбі з агресією і деокупацією української території.
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