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США запевнили Клімкіна у непохитності санкцій

15:36, сьогодні 104 Читать новость на русском
Санкції
Санкції / Детектор медіа

Сполучені штати Америки запевнили, що Крим і Донбас не стануть предметом торгу і санкції проти Росії збережуться.

За словами речниці МЗС Мар'яни Беци саме такі запевнення під час візиту у США отримав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Інтерфакс.

Ми отримали чіткі запевнення і гарантії американської сторони в тому, що Крим і Донбас не є предметом обміну, не є предметом торгу, а санкції залишаться в силі, поки Крим і Донбас не будуть деокупованими,
– зазначила Беца.

За її словами, представники США заявили, що санкції є важливим інструментом в боротьбі з агресією і деокупацією української території.

Читайте також: Росія з бойовиками отримали продовження санкцій від ЄС

Теги: Політика США Павло Клімкін Санкції
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