США заявили про ліквідацію одного з лідерів Аль-Каїди

Під час атаки військово-повітряних сил США у віддаленому районі провінції Аль-байда в Ємені був убитий лідер терористичного угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові(AQAP) Абд ель-Гані аль-Разаса.
Про це йдеться в заяві прес-служби Пентагону.
Цей удар позбавляє AQAP старшого командира і координатора дій угруповання у регіоні. Як наголошується в повідомленні, це призведе до зриву терористичних операцій AQAP в Ємені.
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