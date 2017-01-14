США заявили про ліквідацію одного з лідерів Аль-Каїди

Під час атаки військово-повітряних сил США у віддаленому районі провінції Аль-байда в Ємені був убитий лідер терористичного угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові(AQAP) Абд ель-Гані аль-Разаса.

Про це йдеться в заяві прес-служби Пентагону. Цей удар позбавляє AQAP старшого командира і координатора дій угруповання у регіоні. Як наголошується в повідомленні, це призведе до зриву терористичних операцій AQAP в Ємені. Читайте також: В мережі з'явилось фото, як Путін в Кремлі приймає ватажка найманців

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