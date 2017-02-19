США зреагували на визнання Росією паспортів "ЛДНР"

Визнання Росією документів сепаратистських "республік" викликає тривогу і суперечить мінським угодам, заявили у посольстві США.
Посольство США в Україні написало про це у Twitter. У посольстві також висловили стурбованість через активізацію бойових дій і відновлення використання Градів на лінії зіткнення.
Визнання Росією документів сепаратистських" республік "тривожить і суперечить узгодженим цілям Мінська,
– йдеться у повідомленні.
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