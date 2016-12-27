Стала відома доля бійців, що безвісти зникли на окупованій Луганщині

Бійці повертались з лікарні / Фото з відкритих джерел

У штабі АТО розповіли про подальшу долю зниклих безвісти бійців. За даними штабу, двоє військовослужбовців потрапили у полон до терористів.

Про це пише видання ТСН. Зв'язок із бійцями втратили в районі Золотого. Відомо, що військові поверталися із лікарні до частини, близько 16-ї години збилися з дороги та заїхали на територію, що контролюється бойовиками. Полонених доправили до Луганська. Нагадаємо, вчора, 26 грудня, з’явилась інформація, що на окупованій території Луганщини безвісти зникли двоє українських бійців.

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