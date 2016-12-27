Стала відома доля бійців, що безвісти зникли на окупованій Луганщині

У штабі АТО розповіли про подальшу долю зниклих безвісти бійців. За даними штабу, двоє військовослужбовців потрапили у полон до терористів.
Про це пише видання ТСН.
Зв'язок із бійцями втратили в районі Золотого.
Відомо, що військові поверталися із лікарні до частини, близько 16-ї години збилися з дороги та заїхали на територію, що контролюється бойовиками. Полонених доправили до Луганська.
Нагадаємо, вчора, 26 грудня, з’явилась інформація, що на окупованій території Луганщини безвісти зникли двоє українських бійців.
Коментарі