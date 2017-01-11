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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Стала відома нова деталь у справі капітана, який змусив бійців ліпити зупинку зі снігу

13:51, сьогодні 15439 Читать новость на русском
Зупинка зі снігу
Зупинка зі снігу / Фото з соцмереж

Командир курсантів-контрактників, який наказав підопічним ліпити зупинку зі снігу, був тверезим.

Про це у Facebook написала волонтер Ольга Олександрівська, яка спершу заявила, що командир був п’яним.

Капітан був тверезим на момент медогляду, проведеного на наступний день після розголосу історії з будівництвом зупинки зі снігу,
– написала вона.

Волонтер зазначила, що висновок про нетверезий стан командира курсанти зробили з "логічності" його наказу.

Те, що капітан був під час цього тверезий, аж ніяк не змінює факту того, що відбулося. Але, оскільки інформація про стан сп'яніння була поширена мною в першочерговому пості, в цьому надаю спростування та приношу свої вибачення саме за цим пунктом. Цікаво лише, чи визнає капітан помилковість власного абсурдного наказу,
– додала вона.

Волонтер зазначила, що на місці події з першого ж дня працює слідча комісія.

Хочеться вірити, що з підходів та зі ставлення керівництва до курсантів та солдатів в українській армії рано чи пізно зникнуть зневага та совкові традиції, і подібних прикрих ситуацій не виникатиме,
– підсумувала Олександрівська.

Нагадаємо, у Житомирі в навчальному центрі ВДВ №199 капітан поставив контрактникам абсурдне завдання – робити зупинку зі снігу.

Теги: Україна Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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