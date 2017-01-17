Стали відомі деталі ДТП з позашляховиком, який збив дітей

Водій позашляховика Acura збив трьох дівчаток на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Відрадному в Солом'янському районі Києва.

Як повідомили у столичній поліції, стан потерпілих дітей – стабільний. В результаті ДТП одна дівчинка отримала перелом стегна, ще двоє – незначні тілесні ушкодження.

Медики на місці аварії надали їм необхідну допомогу, після чого дітей доставили в Охматдит.

У поліції додали, що водій-порушник співпрацює з правоохоронцями і надає необхідні пояснення.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Києві на пішохідному переході біля Авіакосмічного ліцею водій кросовера Acura наїхав трьох дівчаток, яким орієнтовно було від 10 до 12 років.