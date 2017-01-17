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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Стали відомі деталі ДТП з позашляховиком, який збив дітей

00:18, сьогодні 509 Читать новость на русском
Позашляховик збив трьох дівчат
Позашляховик збив трьох дівчат / dtp.kiev.ua

Водій позашляховика Acura збив трьох дівчаток на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Відрадному в Солом'янському районі Києва.

Як повідомили у столичній поліції, стан потерпілих дітей – стабільний. В результаті ДТП одна дівчинка отримала перелом стегна, ще двоє – незначні тілесні ушкодження.

Медики на місці аварії надали їм необхідну допомогу, після чого дітей доставили в Охматдит.

У поліції додали, що водій-порушник співпрацює з правоохоронцями і надає необхідні пояснення.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Києві на пішохідному переході біля Авіакосмічного ліцею водій кросовера Acura наїхав трьох дівчаток, яким орієнтовно було від 10 до 12 років.

Теги: Україна Аварії та ДТП Київ
Джерело: 24 Канал
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