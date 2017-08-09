Стали відомі деталі про одного із загиблих у вівторок бійців АТО

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Одним із загиблих 8 серпня бійців АТО виявився 21-річний Костянтин Рома. Військовий загинув поблизу Водяного на Донеччині від кульового поранення у живіт.
Про це повідомляє Gazeta.ua.
Згідно з повідомленням, з 2017 року Рома служив у 9-му батальйоні "Вінниця" 59-ої бригади. Боєць був родом із селища Козельщина Полтавської області. Розлучений, залишилися матір, сестра та син.
Нагадаємо, раніше штаб АТО повідомляв, що 8 серпня на Донбасі загинули троє українських військових. Ще 9 були поранені.