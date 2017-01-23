21:13
23 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон
Вєсті Кремля
20:03, 21 січня
Вєсті.UA. Гройсман розкрив аферу століття.
Вєсті.UA
21:11, сьогодні
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 19:00: Убивство Шеремета планували у Росії. Генпрокуратура зацікавилась депутата
Випуск новин
20:33, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стали відомі нові деталі про восьмий епізод "Зоряних Війн"

20:00, сьогодні 348 Читать новость на русском
Стали відомі нові деталі про восьмий епізод "Зоряних Війн"

Творці космічної саги "Зоряні Війни" опублікували нові деталі для восьму частину кіноепопеї.

Як йдеться в офіційному повідомленні, нова частина отримала назву «Останній джедай». Її вихід на екрани заплановано на 15 грудня 2017 року.

Режисером виступить Райан Джонсон, який відомий роботами над серіалом "Пуститися берега". Він написав і сценарій до цієї частини. За непідтвердженою інформацією, Райан Джонсон виступить режисером і дев'ятої частини.

Джей-Джей Абрамс, який був режисером сьомої частини, тепер виступить продюсером.

Читайте також: "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія": віддати все заради надії

До слова, акторка Керрі Фішер, яка зіграла принцесу Лею у кіносазі, і яка померла напередодні виходу спін-офу, зявиться у восьмій частині.

Теги: LifeStyle Кіно
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
сьогодні, 20:01 "Поганий хлопець, але наш поганий хлопець": хто вони, лідери українського Донбасу
Анна Косинська 3395
Тиждень на фронті: несподіване бажання терористів і незрозуміла тиша
сьогодні, 19:09 Тиждень на фронті: несподіване бажання терористів і незрозуміла тиша
Повернись живим 1640
Зрада скасовується: про закриття фабрики
сьогодні, 19:00 Зрада скасовується: про закриття фабрики "Рошен" у Росії і інші обіцянки Порошенка
Інна Жолобович 2 6232
Савченко – ключовий елемент у грі російських спецслужб
сьогодні, 16:45 Савченко – ключовий елемент у грі російських спецслужб
Дмитро Снєгирьов 2048
Які реформи влада має провести у 2017 році?
сьогодні, 14:59 Які реформи влада має провести у 2017 році?
Микола Спиридонов 3759
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук