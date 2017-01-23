Стали відомі нові деталі про восьмий епізод "Зоряних Війн"

Творці космічної саги "Зоряні Війни" опублікували нові деталі для восьму частину кіноепопеї.

Як йдеться в офіційному повідомленні, нова частина отримала назву «Останній джедай». Її вихід на екрани заплановано на 15 грудня 2017 року.

Режисером виступить Райан Джонсон, який відомий роботами над серіалом "Пуститися берега". Він написав і сценарій до цієї частини. За непідтвердженою інформацією, Райан Джонсон виступить режисером і дев'ятої частини.

Джей-Джей Абрамс, який був режисером сьомої частини, тепер виступить продюсером.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq — Star Wars (@starwars) 23 січня 2017 р.

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До слова, акторка Керрі Фішер, яка зіграла принцесу Лею у кіносазі, і яка померла напередодні виходу спін-офу, зявиться у восьмій частині.