Стали відомі подробиці зустрічі Трампа з Папою Римським

Папа Римський Франциск закликав Президента США Дональда Трампа стати миротворцем, а американець пообіцяв пам’ятати про такий заклик.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" після зустрічі Папи та Трампа, яка відбулася 24 травня.

За словами Трампа, зустріч з понтифіком розчулила його і він пообіцяв, що не забуде слів Папи.

Також Трамп і Франциск обмінялися подарунками. Папа подарував Президентові медаль із оливковою гілкою, символом миру, а також передав американському лідерові копію своєї енцикліки про захист навколишнього середовища від наслідків глобальної зміни клімату від 2015 року. Трамп подарував Франциску п’ять книжок борця за громадянські права Мартіна Лютера Кінга.

У Рим Трамп прилетів з Ізраїлю, де закликав сторони конфлікту досягти компромісу заради миру.

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