22:02
1 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська
Вєсті Кремля
23:15, 31 травня
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, сьогодні
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Випуск новин за 17:00: Виплати
Випуск новин
17:50, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сталінська прокуратура вмерла, – Луценко про оновлену ГПУ

20:29, сьогодні 101 Читать новость на русском
Луценко більше не призначає прокурорів самотужки
Луценко більше не призначає прокурорів самотужки / Getty Images

Генпрокурор України Юрій Луценко більше не має повноважень самотужки призначати чи звільняти з посад прокурорів. Відтак, як наголосив глава ГПУ, В Україні "померла сталінська прокуратура".

Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі.

"Слава Богу, з 1 травня не я призначаю і знімаю із посад (прокурорів). І ця сталінська модель уже нами пройдена", – сказав Луценко.

Читайте також: Я не ворог НАБУ, – Луценко розповів про "конфлікт" між НАБУ й ГПУ

"Ми створили раду прокурорів, яку обирали на конференціях усі працівники. Ми створили спеціальну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію. Відтак, сталінська модель, коли начальник міг сказати "я сказав посади – інакше я тебе зніму" більше не діє. Сталінська прокуратура вмерла", – наголосив генпрокурор.

Луценко наголосив, що відтепер ні він сам, ні жоден із його заступників чи прокурорів в областях не можуть примусити інших прокурорів "робити незаконні речі щодо політичної або бізнесової справи, або – просто не по-людськи, не по закону".

Теги: Україна ГПУ Юрій Луценко Соня Кошкіна Реформи
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Бойовики вбивають один одного, – розвідка
 8 квітня , 12:03
Як Євросоюз допомагає Україні боротися з безробіттям
11 грудня 2016 , 11:04
Віталій Кличко: "Сьогодні ми маємо ухвалити рішення, щоби бійці добровольчих батальйонів, які були учасниками АТО, отримали офіційний статус"
 сьогодні , 20:36
Луценко поділився деталями судових засідань у "справі Януковича"
 сьогодні , 20:40
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук