Сталінська прокуратура вмерла, – Луценко про оновлену ГПУ

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Генпрокурор України Юрій Луценко більше не має повноважень самотужки призначати чи звільняти з посад прокурорів. Відтак, як наголосив глава ГПУ, В Україні "померла сталінська прокуратура".
Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі.
"Слава Богу, з 1 травня не я призначаю і знімаю із посад (прокурорів). І ця сталінська модель уже нами пройдена", – сказав Луценко.
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"Ми створили раду прокурорів, яку обирали на конференціях усі працівники. Ми створили спеціальну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію. Відтак, сталінська модель, коли начальник міг сказати "я сказав посади – інакше я тебе зніму" більше не діє. Сталінська прокуратура вмерла", – наголосив генпрокурор.
Луценко наголосив, що відтепер ні він сам, ні жоден із його заступників чи прокурорів в областях не можуть примусити інших прокурорів "робити незаконні речі щодо політичної або бізнесової справи, або – просто не по-людськи, не по закону".