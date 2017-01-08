Стало відомо, через що Світоліна не зіграє на тенісному турнірі в Австралії

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна підхопила вірус, через що змушена знятися із турніру у Сіднеї.

Уже сьогодні вранці Світоліна повинна була вийти в корт проти олімпійської чемпіонки Моніки Пуіґ. Та натомість остання отримала несподіваний день відпочинку.

Еліна ж тепер мусить скоригувати власну підготовку до першого у сезоні турніру серії Grand Slam. Australian Open стартує уже шістнадцятого січня.

Що ж до турнірну у Сіднеї, то після того як Світоліна знялася, Україну там представлятиме лише одна тенісистка – Катерина Бондаренко, яка сьогодні успішно подолала кваліфікацію.

Нагадаємо, перед тим після розкішної перемоги над першою ракеткою планети, Еліна Світоліна вилетіла у півфіналі престижного турніру Brisbane International.