Стало відомо, через що Світоліна не зіграє на тенісному турнірі в Австралії
13:54, сьогодні 250 Читать новость на русском
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна підхопила вірус, через що змушена знятися із турніру у Сіднеї.
Уже сьогодні вранці Світоліна повинна була вийти в корт проти олімпійської чемпіонки Моніки Пуіґ. Та натомість остання отримала несподіваний день відпочинку.
Еліна ж тепер мусить скоригувати власну підготовку до першого у сезоні турніру серії Grand Slam. Australian Open стартує уже шістнадцятого січня.
Що ж до турнірну у Сіднеї, то після того як Світоліна знялася, Україну там представлятиме лише одна тенісистка – Катерина Бондаренко, яка сьогодні успішно подолала кваліфікацію.
Нагадаємо, перед тим після розкішної перемоги над першою ракеткою планети, Еліна Світоліна вилетіла у півфіналі престижного турніру Brisbane International.
Джерело: 24 Канал
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