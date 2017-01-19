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Стало відомо, чому госпіталізували подружжя Джорджа Буша-старшого

00:29, сьогодні 6
Джордж Буш-старший разом із дружиною Барбарою потрапили до лікарні
Джордж Буш-старший разом із дружиною Барбарою потрапили до лікарні / Getty images

41-й президент США Джордж Буш-старший разом із дружиною Барбарою потрапили до лікарні.

Як інформує ВВС, колишній президент США потрапив до лікарні з ускладненнями від пневмонії.

92-річного Буша-старшого помістили у відділення інтенсивної терапії лікарні в Х'юстоні, що в штаті Техас, а у 91-річної Барбари Буш виявили втому та кашель.

До слова, на початку своєї останньої прес-конференції на посаді президента США Барак Обама побажав подружжю Бушів швидкого одужання.

Джордж Буш-старший є найстарішим президентом США з нині живих.

10 січня він написав лист обраному президенту Дональду Трампу, в якому повідомив, що не зможе приїхати на інавгурацію.

Інавгурація 45-го президента США Дональд Трампа відбудеться 20 січня. Вже відомо, хто з українських політиків на неї іде.

Теги: Здоров'я США
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