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Стало відомо, де зараз перебуває Саакашвілі

00:39, сьогодні 1147 Читать новость на русском
Саакашвілі перебуває в Угорщині
Саакашвілі перебуває в Угорщині / Getty Images

Лідер політичної партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі перебуває зараз в Угорщині. Туди він прибув із Литви.

Про це сам Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

"Поїхали з сім'єю на озеро Балатон. Біля пам'ятника угорському королю Андрашу та його дружині, українській княгині Анастасії", – написав він.

Читайте також: В Генпрокуратурі застерегли Саакашвілі від нелегального в’їзду в Україну

Теги: Новини політики Новини України Міхеїл Саакашвілі Угорщина
Джерело: 24 Канал
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