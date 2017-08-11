Стало відомо, де зараз перебуває Саакашвілі

Лідер політичної партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі перебуває зараз в Угорщині. Туди він прибув із Литви.

Про це сам Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

"Поїхали з сім'єю на озеро Балатон. Біля пам'ятника угорському королю Андрашу та його дружині, українській княгині Анастасії", – написав він.

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