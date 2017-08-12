Стало відомо, хто контролює експорт вугілля з окупованих територій до Європи

Понад 70% всього вугілля, нелегально вивезеного з окупованих районів Донбасу до Росії, в подальшому експортують дві компанії, пов'язані з братами Олександром та Сергієм Мельничуками.

Про це пише Liga.Net.

Повідомляється, що Олександр працює в ЛНР "заступник міністра енергетики", Сергій – легально торгує вугіллям в підконтрольній Україні.

Нелегальні поставки здійснюються в два етапи: вивезення в Росію і подальший експорт антрациту в країни Європи. На першому етапі місцеві компанії в ОРДЛО (виробники) відвантажують видобуте вугілля для поставок в Росію.

Всього таких структур в "Л/ДНР" близько 20. Найбільші з них - "державні", тобто контролює їх керівництво так званих "республік".

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У 2016 році з окупованих територій до Росії вивезли близько 940 тисяч тонн антрациту на суму 36 млн доларів і ще близько 95 тисяч тонн інших марок вугілля на суму 8 млн доларів. У 2015 році обсяг поставок був більше - близько 1,3 млн тонн.

На другому етапі вугілля експортується з російських портів в Європу. Щоб легалізувати поставки незаконно вивезеної продукції, російські компанії залучили державну РЖД Логістику.

Виданню вдалося відстежити за 2016 рік експорт з Росії близько 800 тисяч тонн антрациту, попередньо вивезеного з окупованого Донбасу. Це вугілля постачається до Туреччини, Італії, Естонії та навіть Грузії.

Схема вивезення вугілля з окупованих районів в Росію замикається в основному на двох пов'язаних між собою офшорних компаніях. Це британська Coal Trade Antrahcit LLP (Лондон) і Grecol Limited (Гонконг). Гонконгська офшорка, за даними британського реєстру, є єдиним власником лондонської.