Стало відомо, хто насправді відрізав вухо "торнадівцю"

Колишній боєць спецроти "Торнадо" Максим Глєбов не відрізав собі вухо. Це зробив його екс-командир Руслан Онищенко.

Це видно на відео із камери спостереження Лук'янівському СІЗО, яке виклали у мережу. На записі бачимо, як один підозрюваних спершу б'є охоронця СІЗО.

Потім декілька "торнадівців" тримають Максима Глєбова. А людина, схожа на екс-командира скандальної роти Руслана Онищенка, відрізає йому вухо.

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Інформація про травмування Глєбова з'явилась декілька днів тому. За однією із версій, конфлікт між колишнім бійцем та командиром виник після судового засідання.

Однак, замміністра юстиції Денис Чернишов тоді пояснив, що Глєбов сам відрізав собі вухо заточкою нібито, не погоджуючись із ходом судового процесу.

Нагадаю, вісьмох бійців Торнадо арештували влітку 2015. Їх звинувачують, зокрема, у створенні злочинної організації в зоні АТО, катуванні цивільних, викраденні людини та зґвалтуванні у неприродний спосіб.



А ввечері 11 січня у Києві екс-бійці "Торнадо" напали на охорону Лук’янівського СІЗО. Колишній боєць спецроти МВС Максим Глєбов, який зараз перебуває під вартою відрізав собі вухо.