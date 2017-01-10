  • укр
  • рус
20:37
10 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Трампобал для Ляшка. Політичний календар на 2017 рік
Вєсті.UA
19:44, сьогодні
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 19:00: Україна оговтується після негоди. Як колядують українці
Випуск новин
19:45, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Стало відомо, хто ще з українських зірок виступав у Росії на новорічних корпоративах

18:20, сьогодні 257406 Читать новость на русском
КОгось дуже
КОгось дуже "тягне" в Росію / 24 Канал

Не лише Світлана Лобода, Ані Лорак та Аліна Гросу розважали гостей на новорічних корпоративах у країні-агресорі. Цей список оновився ще декількома українськими "зірками".

Так, на різдвяному фестивалі "Роза Хутор" у Сочі виступила група "Время и стекло".

Також в цей вечір на сцену вийшов і сам керівник продюсерського центру Mozgi Потап, який виступив у дуеті зі своєю підопічною Настею.

Слід зазначити, що в російському Сочі на творчому вечорі Константина Меладзе також виступила українка Віра Брежнєва.

Читайте також: Ані Лорак зганьбилась у соцмережах

Нагадаємо, до цього було відомо, що на цьому концерті виступили Ані Лорак, Світлана Лобода і Аліна Гросу.

Теги: Новини Росії Музика LifeStyle Потап і Настя
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Азаров і
сьогодні, 19:01 Азаров і "уряд у вигнанні": хто і навіщо виштовхав екс-прем’єра на сцену
Інна Жолобович 1385
Зачем бедной стране Украина столько праздников?
сьогодні, 17:02 Зачем бедной стране Украина столько праздников?
Юрий Касьянов 1 4520
После того, как Савченко опубликовала списки пленных, ее нужно расстрелять!
сьогодні, 15:05 После того, как Савченко опубликовала списки пленных, ее нужно расстрелять!
Злой Одессит 2 10401
Гарячі ділянки фронту: волонтер самотужки передав українським бійцям необхідну техніку
сьогодні, 13:32 Гарячі ділянки фронту: волонтер самотужки передав українським бійцям необхідну техніку
Народний проект 2652
Риторика і дії Росії щодо України змінилися кардинально
сьогодні, 08:20 Риторика і дії Росії щодо України змінилися кардинально
Дмитро Снєгирьов 10044
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук