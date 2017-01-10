Стало відомо, хто ще з українських зірок виступав у Росії на новорічних корпоративах

Не лише Світлана Лобода, Ані Лорак та Аліна Гросу розважали гостей на новорічних корпоративах у країні-агресорі. Цей список оновився ще декількома українськими "зірками".

Так, на різдвяному фестивалі "Роза Хутор" у Сочі виступила група "Время и стекло".

Також в цей вечір на сцену вийшов і сам керівник продюсерського центру Mozgi Потап, який виступив у дуеті зі своєю підопічною Настею.

Слід зазначити, що в російському Сочі на творчому вечорі Константина Меладзе також виступила українка Віра Брежнєва.

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Нагадаємо, до цього було відомо, що на цьому концерті виступили Ані Лорак, Світлана Лобода і Аліна Гросу.