Стало відомо, хто стоїть за терактами у Лондоні

Терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за подвійний теракт у Лондоні, який стався у ніч на 4 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на "інформагентство" бойовиків Amaq.

"Бойовики "Ісламської держави" здійснили вчорашню атаку в Лондоні", – йдеться у заяві терористичного угрупування.

Читайте також: Британський уряд не перенесе вибори через теракти

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.



У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.



Внаслідок теракту загинуло 7 людей. До лікарень потрапили до 48 осіб, 21 з них – у важкому стані.