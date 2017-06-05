10:17
5 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Тріумф українських кікбоксерів. Моторошне ДТП на Одещині
Випуск новин
22:34, 4 червня
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стало відомо, хто стоїть за терактами у Лондоні

08:50, сьогодні 898 Читать новость на русском
Терористи
Терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за подвійний теракт у Лондоні / Фото з відкритих джерел

Терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за подвійний теракт у Лондоні, який стався у ніч на 4 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на "інформагентство" бойовиків Amaq.

"Бойовики "Ісламської держави" здійснили вчорашню атаку в Лондоні", – йдеться у заяві терористичного угрупування.

Читайте також: Британський уряд не перенесе вибори через теракти

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.

У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.

Внаслідок теракту загинуло 7 людей. До лікарень потрапили до 48 осіб, 21 з них – у важкому стані.

Теги: Теракт у Лондоні Теракт Великобританія Ісламська держава Тероризм
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:17 Будни "ЛНР": мысль о том, что все российское лучшее – миф
Ольга Черненко 6111
Саудовская Аравия может стать разменной монетой в
4 червня, 22:00 Саудовская Аравия может стать разменной монетой в "большой игре" Путина
Олексій Нікольський 4331
Найсмішніші меми тижня: конфуз Путіна та кінець для мінстець
4 червня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: конфуз Путіна та кінець для мінстець
3195
Хватит помогать Минобороны! Пусть слезают с иглы
4 червня, 19:08 Хватит помогать Минобороны! Пусть слезают с иглы "искусственного кормления"
Юрий Касьянов 5517
За що Україні варто подякувати Путіну?
4 червня, 16:10 За що Україні варто подякувати Путіну?
Блог Медіа 6467
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Де в Україні з’являться бетонні дороги: назвали три області
 24 травня , 17:29
Політолог викрив наміри української влади щодо Криму
 19 травня , 09:06
Савченко розповіла, хто був ініціатором зустрічі у Мінську
 12 грудня 2016 , 22:38
Україна переглядає "чорний список" російських артистів
21 квітня , 11:49
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук